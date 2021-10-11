Advertisements
النقض تؤجل طعن أحداث شغب بلبيس لجلسة ٢٢ نوفمبر
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:21 م
مـروة هيـكل
قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من ٥٧ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب بلبيس" على الحكم الصادر بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد ٧ إلى ٥ سنوات لجلسة ٢٢ نوفمبر، لاستمرار المرافعة.
معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات ومعاقبة ٥٣ أخرين بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل عمد وإحراز أسلحة نارية واسلحة بيضاء في أحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية في عام 2014.
معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات ومعاقبة ٥٣ أخرين بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل عمد وإحراز أسلحة نارية واسلحة بيضاء في أحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية في عام 2014.