النقض تؤجل طعن أحداث شغب بلبيس لجلسة ٢٢ نوفمبر

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من ٥٧ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب بلبيس" على الحكم الصادر بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد ٧ إلى ٥ سنوات لجلسة ٢٢ نوفمبر، لاستمرار المرافعة.

معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات

كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات ومعاقبة ٥٣ أخرين بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل عمد وإحراز أسلحة نارية واسلحة بيضاء في أحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية في عام 2014.