الدولار يبلغ أعلى مستوى مقابل الين





ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاث سنوات مقابل الين اليوم الاثنين مع استمرار ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيعلن عن تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر المقبل.





وأدت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وبالتالي انخفاض الين، المعروف بحساسيته بشكل خاص لتفاوت العوائد، إلى 112.84 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن اليوم الاثنين، وهو مستوى بلغه آخر مرة في ديسمبر كانون الأول 2018.





وهبط مؤشر الدولار إلى 94.137 ولكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 94.504 الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر.





وتحسن أداء الدولار الأسترالي قليلا واقترب من أعلى مستوياته في شهر، مدعوما بارتفاع أسعار السلع الأولية والتخفيف الجزئي لإجراءات الإغلاق في سيدني، كبرى المدن الأسترالية.





واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3634 دولار أمريكي، مواصلا تعافيه من أدنى مستوى له في تسعة أشهر، والذي بلغه أواخر الشهر الماضي، على خلفية توقعات متزايدة بأن بنك إنجلترا ربما يرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، بحسب "رويترز" .





وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.2450 لكل دولار أمريكي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 1.24465 دولار كندي بفضل بيانات الوظائف الكندية القوية بشكل مفاجئ وأسعار النفط المرتفعة.





غير أن اليورو كان ضعيفا عند 1.1575 دولار أمريكي، أي أعلى قليلا من مستوى متدن سجله يوم الأربعاء عند 1.1529 دولار، وهو الأضعف منذ يوليو تموز من العام الماضي.





وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 3.5 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا جديدا في خمسة أشهر عند 57092 دولار، مما أدى إلى توسيع المكاسب التي تحققت خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت إيثر خمسة بالمئة إلى 3620 دولارا أمريكيا.







