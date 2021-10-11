صحة القاهرة: ضبط 400 ألف قرص أدوية بمخزن غير مرخص







تمكنت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية فى منطقة الساحل يحتوى المخزن على مواد وأقراص مخدرة جدول ثالث.



قام بالمأمورية الدكتور محمد صلاح والدكتور امجد فاروق، جاء ذلك، بمتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير تفتيش القاهرة، والدكتورة سلمي الانور نائب مدير التفتيش، بالتنسيق مع من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة.



وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، أن الحملة تمكنت من ضبط مضبوطات تبلغ نحو ٤٠٠ ألف قرص وقيمة المضبوطات حوالى ٥٠٠ ألف جنيه.



وأضافت مدير الادارة العامة للصيدلة، أن المضبوطات عبارة عن أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية فى مكان غير مرخص ولا يحتوى على الاشتراطات اللازمة للتخزين مما يؤثر على صلاحيتها.



وناشدت الادارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغسوسة، مشددة علي عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.



ومن جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.



وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.



وذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.