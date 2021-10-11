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الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:30 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
منى صموئيل




أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول عملية لتركيب فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية داخل المجمع الطبي بالاسماعيلية، وذلك ضمن فاعليات مبادرة "عشان صحتك.. مفيش انتظار" التي أطلقتها الهيئة بمحافظة الإسماعيلية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح بيان الهيئة، أن عملية تركيب فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية، تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة، والتي تصل تكلفتها في القطاع الخاص لـ 100 ألف جنيه، فيما تم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، ولم يدفع المريض إلا نسبة المساهمة المقررة 300 جنيه فقط.

وتابع البيان، تم إجراء العملية على يد الفريق الطبي المتميز الذي ضم كل من د. محمد مصطفى "استشاري جراحة الأوعية الدموية"، د. عادل فؤاد "اخصائي جراحة الأوعية الدموية"، د. أحمد عبد الرحيم اخصائي جراحة الأوعية الدموية"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي.

واستكمل الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن هذه الجراحة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "عشان صحتك مفيش انتظار"، والتي تم خلالها إجراء 130 تدخل جراحي بمستشفيات "مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة"، وذلك خلال الأربعة أيام الأولى من المبادرة، حيث تم إجراء عدد من الجراحات بالتخصصات المختلفة، منها جراحات الأطفال، مفاصل ومناظير عظام، الأوعية الدموية، وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، والوجه والفكين، القسطرة، الأنف والأذن، المسالك، المخ والأعصاب وغيرها من العمليات التي تحتاج التدخل الجراحي الفوري والسريع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مبادرة "عشان صحتك.. مفيش انتظار" تأتي استمرارًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والتي أطلقها في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوي، وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومي أو أهلي أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا أن المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاق المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن تم تقديم أكثر من 750 ألف خدمة طبية وعلاجية في كافة التخصصات الطبية، وذلك من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تعلن تركيب أول فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية بالإسماعيلية

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مصر فيروس كورونا جراحة قسطرة الفجر الصحة الاسماعيليه

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