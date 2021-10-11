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المفوضية العليا للانتخابات في العراق تعلن عن النتائج الأولية للانتخابات

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:31 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية للانتخابات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وبحسب وسائل إعلامية محلية، تعلن الآن النتائج الأولية للانتخابات على شاشات عامة في محافظات ديالى والقادسية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء وأربيل.

 

 وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

 

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

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