قبل بيعها.. ضبط مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قامت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط مبيدات ومخصبات زراعية داخل أحد المحلات بمنطقة بنجر السكر منتهية الصلاحية.



وقد تم تحريز الأصناف والكميات الأتية، عدد 70 عبوة سايمكس 5٪ منتهية الصلاحية، عدد 64 عبوة كيورزانتون مسحوق منتهى الصلاحية، عدد 45 عبوة ريدوميل 50 مم منتهي الصلاحية، وعدد 26 عبوة فيما تاج مبيد 25.5٪ منتهية الصلاحية، عدد 20 كيس ميلاجرونوتريستا فئة 1 كجم منتهية الصلاحية، وعدد 50 عبوة مختلفة الاحجام والانواع منتهية الصلاحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

