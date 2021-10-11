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شرط موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:30 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع المارد الأحمر الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

تعرّف على شرط موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

وحدّد المدرب الجنوب أفريقي شرطا وحيدا قبل تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وهو إلغاء عقوبة السوبر المحلي التي تم تطبيقها على لاعبي الفريق والجهاز الفني خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن ينهي الأهلي ملف تجديد عقد موسيماني خلال الساعات المقبلة، في جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة بالإضافة إلى زوجة المدرب الجنوب أفريقي والتى تتولّى إدارة أعماله.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي تحديدا في أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن يجدّد للأهلي موسما بناء على قرار من الخطيب بعد تشاورات مع أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

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