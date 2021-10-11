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موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:30 م
ليفربول
ليفربول
محمد نادر
ينزل ليفربول ضيفاً على واتفورد، في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "فيكرج رود" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء بهدف حصد الثلاث نقاط. لتعويض النقاط التي فقدها في الجولة السابقة بتعادله أمام مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على آنفيلد.

في حين يأمل لاعبي واتفورد في استغلال عامل الأرض والجمهور، للظفر بنقاط المباراة لتعويض الخسارة التي لحقت بالفريق الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب"البريميرلج" برصيد 15 نقطة حيث فاز في 4 مبارايات وتعادل في 3 ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر يتواجد واتفورد في المركز ال 15 برصيد 7 نقاط حيث فاز في لقائين وتعادل في واحدة وتلقى الخساره في أربعة آخرى.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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