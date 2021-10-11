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4193 طالبا يؤدون الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بجامعة بني سويف

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:39 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
احمد فتحي الدسوقي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأثنين، أن 4193 طالبا قاموا بأداء الاختبار الأكاديمي رقم 105 للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة بتاريخ 25سبتمبر بالتعاون مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث.

جامعة بني سويف
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبدالعزيز مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

اللغات والترجمة
وخلال الاجتماع تم مناقشة الندوات التعريفية بالأنشطة التي يقوم بها المركز في سياق التعاون مع كليات الجامعة المختلفة وشعب اللغات والبرامج الجديدة، ومنها الندوة التي قام بها المركز بالتنسيق مع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام لتعريف طلاب الفرق الأربعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز ودراسة احتياجاتهم من دورات وورش عمل.

دورات وورش عمل
كما ناقش الاجتماع الكتيب التعريفي بالمركز والذي تم الانتهاء من إعداد النسخة التجريبية الخاصة به، حيث يقدم نبذه عن تاريخ المركز ونشأته، وتعريفا بالرؤية والرسالة والأهداف، ودليل شروط وإجراءات الدورات وورش العمل ومواصفات الدورات التعليمية بالمركز، بالإضافة إلى قائمة بدورات وأنشطة المركز، ومن المقرر عرض الكتيب على السادة أعضاء لجنة الإشراف للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم قبل البدء في ترجمته للغة الإنجليزية وطباعته بمطابع الجامعة.

اجتماع لجنة الوافدين
وترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجلس الإدارة حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها تفعيل الكتاب الإلكتروني مع بداية العام الجديد وتحديد القيمة السعرية للأسطوانة المدمجة لكل مقرر مع وضع آلية محددة لسداد الوافدين لتلك المصروفات.

كما تم مناقشة الخصم المقدم من إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بنسبة تتراوح من 10% الي 15% على الإقامة والإعاشة إضافة إلى خصم 10% علي حجز القاعات عند انعقاد المؤتمرات وعرضه علي مجلس الجامعة القادم.

الكلمات المفتاحية

لغة إنجليزية شعبة اللغة الإنجليزية اختبار أكاديمي

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