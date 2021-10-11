في عيد ميلاد الهضبة.. تعرف على بدايات مشوار عمرو دياب الفني

يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاد الـ60، وعلى مدى حوالي 38 عامًا هي عمر المشوار الفني له، ومع تعدد وتنوع المراحل الفنية التي مر بها قبل أن يصبح المطرب العربي الأكثر شهرة ونجاحًا







ولد الهضبة، في محافظة بورسعيد يوم 11 أكتوبر عام 1961، لأب تعود أصوله لقرية سنهوت التابعة لمركز المنيا بمحافظة الشرقية، والتي عادت الأسرة إليها عقب حرب 1967، وفي الوقت الذي يشعر فيه الجميع بمرارة الهزيمة والانكسار، كان الطفل الصغير يدندن بصوته العذب بعض الأغنيات، في إشارة إلى الأمل والعبور بأحلامه نحو عالم الإبداع، والذي من أجله قام بدراسة الموسيقى، التي جعلت منه أسطورة فنية اسمها عمرو دياب.







شجعه والده علي الغناء لأول مرة في مهرجان يوم الجلاء الوطني في 18 يونية 1968، حيث قاموا بزيارة محطة الإذاعة المحلية ببورسعيد وغنى عمرو لأول مرة في الإذاعة النشيد الوطني. وقد شجعه محافظ بورسعيد بإهدائه هدية رمزية.







بدأ دراسته الموسيقية في أكاديمية القاهرة للفن، وانضم عمرو دياب إلى الفرقة "مو الموسيقية" في المدرسة عام1967، وبسبب مجهوداته ربح جيتار