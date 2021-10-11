غدا.. صحة المنيا تطلق قوافل طبية بقرى "حياة كريمة" في العدوة وأبو قرقاص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، بدء تنفيذ قافلة طبية لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركزي (العدوة – أبوقرقاص)، ضمن خطة المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية للمواطنين بالمجان، بهدف الوصول لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولكافة الفئات المستهدفة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

بتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الزيادة السكانية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الزيادة السكانية، وتكثيف الجهود للحد من انتشار الزيادة السكانية لما تمثله من خطر داهم يعوق مسار التنمية في كافة المجالات، وحرصا على كيفية التعامل مع التربية الإيجابية.





وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ستقوم بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بقرى عطف حيدر، سلاقوس، مفوز طيبة بمركز العدوة، وذلك بدءا من غدا الثلاثاء 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري، وبقرى بنى موسى والخياري وبنى عبيد بمركز أبو قرقاص خلال الفترة من 18 الى 20 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تنفيذ القافلة باستخدام العيادات المتنقلة

من ناحيتها، أشارت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم تنفيذ القافلة باستخدام العيادات المتنقلة على مدار 3 أيام بقرى مركز العدوة، قرية عطف حيدر غدا الثلاثاء، قرية سلاقوس يوم الأربعاء، قرية مفوز طيبة يوم الخميس، كما سيتم تنفيذ أعمال القافلة بقرى أبوقرقاص، منها قرية بنى موسى يوم الاثنين المقبل، والخياري يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، بني عبيد يوم الأربعاء 20 أكتوبر.





وأشارت إلى أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان بالإضافة إلى عيادة النساء والأطفال.



