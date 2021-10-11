تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم





يبحث الكثير من عشاق المنتخب المصري عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا والتي تجمع بينهما اليوم على ملعب إستاد شهداء بنينا لحساب مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ليبيا





ومن المُنتظرأن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات التصفيات المؤهلة للمونديال ويمكن الحصول عليها وفق التردد التالي :-





القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 7.3 غربا 11449 أفقي 27500 5/6 مفتوح



ويسعى المنتخب المصري في تلك المواجهة "إلى تأمين صدارته سواء بالفوز وحصد النقاط الثلاثة أو الخروج متعادلًا على أقصى تقدير بعد أن تمكن من حصد النقاط الثلاثة في مواجهة برج العرب.