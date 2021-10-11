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تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:51 م
مصر ضد ليبيا
مصر ضد ليبيا
محمد أيمن

يبحث الكثير من عشاق المنتخب المصري عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا والتي تجمع بينهما اليوم على ملعب إستاد شهداء بنينا لحساب مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ليبيا 

ومن المُنتظرأن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات التصفيات المؤهلة للمونديال ويمكن الحصول عليها وفق التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Eutelsat 7 West A7.3 غربا11449أفقي275005/6مفتوح

ويسعى المنتخب المصري في تلك المواجهة "إلى تأمين صدارته سواء بالفوز وحصد النقاط الثلاثة أو الخروج متعادلًا على أقصى تقدير بعد أن تمكن من حصد النقاط الثلاثة في مواجهة برج العرب.

الكلمات المفتاحية

مصر ضد ليبيا مصر ليبيا القنوات الناقلة لمباراة مصر

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