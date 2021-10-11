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نقل مقصورة توت عنخ آمون الثانية بنجاح إلى المتحف الكبير

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
انتهى مرممو وآثريو المتحف المصري الكبير بالتعاون مع أحد الشركات الوطنية من أعمال نقل وإعادة تركيب المقصورة الثانية للملك الشاب توت عنخ آمون داخل الفاترينة المخصصة لها مع باقي المقاصير الخاصة بالملك الشاب.

وأشار اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف الكبير والمنطقة المحيطة أن أعمال تركيب المقصورة استغرق حوالي ٤ ساعات من العمل الدقيق والذي يعطي صورة مشرفة عن المرمم المصري ومدى براعته في التعامل مع الآثار ذات الطبيعة الخاصة

وأكد مفتاح أن عملية التجميع والتركيب للمقصورة تمت بمهارة شديدة ليصل بذلك عدد المقاصير التي تم نقلها خلال الفترة الماضية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير ثلاث مقاصير حيث تم نقل المقصورة الرابعة والتي تعد أصغر المقاصير ثم الثالثة ثم المقصورة الثانية والتي تعد أكبر القطع التي تم نقلها حتى الآن من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون.

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