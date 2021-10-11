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نادر حمدي يهنىء عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:06 م
نادر حمدي و عمرو دياب
نادر حمدي و عمرو دياب
أروي حمدي
حرص الفنان نادر حمدي على تهنئة صديقه الفنان عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده اليوم الأثنين 11 أكتوبر عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر نادر حمدي صور له برفقة الفنان عمرو دياب وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت ديما ناجح ومكسر الدنيا كالعادة".


ومن جانب أخر يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "أنت الخظ" وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجيتال مستر أمير محروس.

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