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غدا.. فتح باب تعديل الترشيح أمام طلاب الأزهر الجدد إلكترونيا
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:11 م
محمود الجلاد
أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة قررت فتح باب التقديم إلكترونيا وذلك للفئات التالية:
1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.
2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة
3- المعادلات وتخصص القراءات
4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات
وذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط
azu.edu.egazharsr
1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.
2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة
3- المعادلات وتخصص القراءات
4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات
وذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابط
azu.edu.egazharsr
وشدد على الطلاب المعنيين، بالالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.