غدا.. فتح باب تعديل الترشيح أمام طلاب الأزهر الجدد إلكترونيا

وشدد على الطلاب المعنيين، بالالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد كما ننبه على أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.

1- تعديل الترشيح والتحويلات من صباح الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021م.2- إعادة قيد المستنفذين مرات الرسوب والسنوات السابقة3- المعادلات وتخصص القراءات4- إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنواتوذلك في الفترة من 12 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2021 وذلك على الرابطazu.edu.egazharsr