اليمن: المحكمة الإدارية توقف قرار تعيين "أحمد الموساي" نائبا عاما

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بعدنـ اليوم الاثنين، قرارًا قضى بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2020م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين "أحمد الموساي" نائباً عاماً للجمهورية حتى الفصل في الموضوع.

وقال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي شاكر محفوظ بنش، في تصريحات صحفية، إن قرار المحكمة الإدارية بعدن قضى أيضاً بإلزام البنك المركزي والمحامي العام الأول وأي جهة معنية بعدم اعتماد توقيع أحمد الموساي، وكذلك عدم إعتماد أي قرارات يصدرها حتى الفصل في الموضوع.

وأضاف شاكر محفوظ بنش، أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن فيما أصدرته من قرار كان على الطلب المستعجل المقدم في الدعوى الإدارية المقدمة أمامها من نادي القضاة الجنوبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، أن نادي القضاة الجنوبي سيتابع دون كلل إجراءات تنفيذ قرار المحكمة أمام الجهات المعنية وخاصة التي ذكرها القرار والتي يجب عليها احترامه وتنفيذه دون مماطلة أو تأخير.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، أن نادي القضاة الجنوبي سيلجأ الى استعمال كافة الطرق القانونية نحو مساءلة أحمد الموساي فيما بدده من ميزانية النيابة العامة دون وجه من القانون