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تردد قناة ليبيا الرياضية سبورت libya sport tv hd على النايل سات
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:19 م
محمد أيمن
أعلنت مجموعة قنوات ليبيا الرياضية نقل مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب الليبي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد شهداء بنينا لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.
تردد قناة ليبيا الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا
يمكن الحصول على تردد قناة ليبيا الناقلة لمباراة المنتخب المصري عبر الأرقام التالية :-
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12398
|عمودي
|27500
|5/6
|مفتوح
وقبل المباراة إستقر كيروش على التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المصري المواجهة على النحو التالي :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد حجازي ، أيمن أشرف ، محمود الونش ، أكرم توفيق.
خط الوسط : عمرو السولية ، محمد النني ، طارق حامد.
خط الهجوم : محمد صلاح ، عمر مرموش ، مصطفى محمد.