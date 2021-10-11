تردد قناة ليبيا الرياضية سبورت libya sport tv hd على النايل سات





أعلنت مجموعة قنوات ليبيا الرياضية نقل مباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب الليبي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد شهداء بنينا لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





تردد قناة ليبيا الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا





يمكن الحصول على تردد قناة ليبيا الناقلة لمباراة المنتخب المصري عبر الأرقام التالية :-





القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12398 عمودي 27500 5/6 مفتوح



وقبل المباراة إستقر كيروش على التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب المصري المواجهة على النحو التالي :-



