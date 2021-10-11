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بهذه الطريقة..بسنت شوقي تتغزل بجمالها

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي، فى الصورة ببلوزة بيضاء اللون، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها، علقت على الصورة قائلة:" الإطلاقة في العيون البنية ".


وحضر عقد قرآن بسنت العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم

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