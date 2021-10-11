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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ومولوتوف للتشاجر بقليوب

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 5 أشخاص بقرية طنان مركز قليوب، لحيازتهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف كانت مجهزة للتشاجر مع أحد عائلات القرية بتحريض من موظف بالتعليم من عائلة أخرى الذي استأجرهم للشجار مع أفراد العائلة الأخرى، بسبب خلافات بين العائلتين وسابقة تحرير محاضر رسمية بين الطرفين.
محضر بالواقعة
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1420 جنح مركز قليوب، وألقي القبض على المتهمين بينما لاذ المتهم بالتحريض بالفرار وتولت نيابة مركز قليوب التحقيق، التي أمرت بحبسهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وسؤال موظف التعليم المتهم بالتحريض.
المعلومات السرية
كانت المعلومات السرية قد وردت إلى المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب المدعو "سعد.س.ع"، موظف بالتعليم، بالاستعانة بأشخاص آخرين للتشاجر مع عائلة مهران بقرية طنان مركز قليوب، لقيامهم بالتشاجر معه وقيام المحرض ومن معه بإعداد أسلحة ببيضاء ومولوتوف للانتقام.

أخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، وجرى إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين.

وعلى الفور قاد المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب قوة أمنية، وجرى محاصرة المتهمين أمام أحد المنازل وضبطهم، وتبين أنهم 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ومولوتوف.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم "مدحت.ي" 24 عامًا، عامل، وبحوزته سكين أبيض، و"عبدالله.خ" 21 عامًا، عامل وبحوزته سكين، و"محمد.ع" 20 عامًا، عامل، وبحوزته سكين، و"إسلام.ع" 20 عامًا، عامل، وبحوزتهم زجاجات المولوتوف.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة وزجاجات المولوتوف بقصد استخدامها في التشاجر مع عائلة مهران، والانتقام منهم بتحريض من "سعد.س.ع"، موظف بالتعليم، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث جرى تحريز الأسلحة المضبوطة معهم وزجاجات المولوتوف وتولت النيابة التحقيق.

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