Advertisements

النيابة تتلو أمر إحالة المتهم حازم محمود في قضية كتائب حلوان

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:25 م
المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
مـروة هيـكل

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".
أمر الإحالة
وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم حازم محمود، قائلا "تتهم النيابة العامة المتهم حازم محمود بأنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشترك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي وكذا التأثير على القوات في استعمال القوة، وشرع وآخرون في قتل عبدالرحيم محمد وفوزي محمد فردي شرطة عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل افراد الشرطة المكلفة بتأمين نقطة شرطة عرب الوالدة بحلوان، وعقدوا العزم وأعدوا لذلك سيارة وأسلحة نارية وما أن قصدوها أمطروها بالأعيرة النارية، كما خرب وآخرون أملاكا وممتلكات عامة بأن أمطروا مبنى نقطة شرطة عرب الوالدة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

الكلمات المفتاحية

نيابة نائب العام قضية النيابة المستشار محمد شيرين أمر إحالة

أخبار تهمك

يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022

منذ 33 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة

منذ 33 دقيقة

أمطار رعدية تمتد للقاهرة والجيزة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

منذ ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ ساعة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

منذ 33 دقيقة

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ 13 دقيقة

تصريح جديد شديد اللهجة من وزير الري عن السد الإثيوبي (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

03:03 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements