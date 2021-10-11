النيابة تتلو أمر إحالة المتهم حازم محمود في قضية كتائب حلوان



تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

أمر الإحالة

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم حازم محمود، قائلا "تتهم النيابة العامة المتهم حازم محمود بأنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشترك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي وكذا التأثير على القوات في استعمال القوة، وشرع وآخرون في قتل عبدالرحيم محمد وفوزي محمد فردي شرطة عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل افراد الشرطة المكلفة بتأمين نقطة شرطة عرب الوالدة بحلوان، وعقدوا العزم وأعدوا لذلك سيارة وأسلحة نارية وما أن قصدوها أمطروها بالأعيرة النارية، كما خرب وآخرون أملاكا وممتلكات عامة بأن أمطروا مبنى نقطة شرطة عرب الوالدة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.