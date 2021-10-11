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النيابة تتلو أمر إحالة المتهم ماهر حربي في قضية كتائب حلوان

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:26 م
قاضي المحاكمة
قاضي المحاكمة
مـروة هيـكل
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات محاكمة 213 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

ولوجود المتهمين ماهر حربي وحازم محمود أمرت المحكمة بتلاوة أمر إحالتهم.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم ماهر حربي السيد، قائلا: "تتهم النيابة العامة المتهم ماهر حازم بأنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشترك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق لعدم أداء وظيفتهم ووقعت منه تنفيذا لغرض إرهابي، وشرع وآخرون في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمدا مع سبق الاصرار وعمدوا العزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والعبوات، وخرب وآخرون عمدا أملاكا عامة بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

الكلمات المفتاحية

نائب العام قضية كتائب حلوان المستشار محمد شيرين

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