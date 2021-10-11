



يعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائمته لانتخابات مجلس الإدارة القادمة خلال أيام، بعد أن تم تحديد موعد الانتخابات والمقرر لها في نوفمبر القادم.





ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة





وحسب ما ورد من داخل القلعة الحمراء، أن محمود الخطيب، استقر على استبعاد كلا من رانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل من القائمة بسبب عدم ظهورهم بالشكل المطلوب في الأربعة سنوات الأخيرة.





كما اقترب حسام غالي من دخول قائمة بيبو في الانتخابات المقبلة تحت السن بجوار الجارحي، بالإضافة إلى الدكتور محمد أسامه رئيس اللجنة الطبية بالنادي، مع استمرار مرتجي والدرندلي وطارق قنديل والعامري فاروق نائب الرئيس.





ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 16 أكتوبر القادم حت اـ21 من الشهر نفسه.



