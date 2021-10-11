يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022





يبحث عشاق الشعب المصري عن معلق مواجهة المنتخب أمام نظيره المنتخب الليبي والتي تجمع بينهما على ملعب إستاد الشهداء ببني غازي لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





حازم الكاديكي معلقًا على مباراة مصر وليبيا عبر القناة الليبية





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد شوبير.





في المقابل يتولى التعليق على المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية المعلق الكبير حازم الكاديكي والذي عرفه الجمهور من التعليق عبر قناة الحياه خلال فعاليات الدوري المصري.





يُذكر أن مواجهة المنتخبين تقام عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.