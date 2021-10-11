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وزير الري عن إزالة التعديات: هدفنا إيصال رسالة واضحة للمواطنين (فيديو)
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:36 م
رقية جمال
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك دعم قوي من الدولة ماليًا وسياسيًا، موضحًا أن التعديات على المجاري المائية كانت مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أننا نتعامل حاليًا مع تراكمات 50 سنة ماضية.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال حوار مفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين والصحفيين، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الدولة منهجها المواجهة في التعامل مع كافة المشكلات مهما كانت صعبة، ولابد من وجود آليات ردع، موضحًا أن الهدف من إزالة التعديات إيصال رسالة واضحة لجميع المواطنين بأن الدولة قوية بتطبيق القانون وهناك سيادة للقانون.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لحماية المواطنين من الأساس، معقبًا: "لو أنا قصرت وحصل مشكلة يقول الدولة كانت فين"، مستدلًا على ذلك بغرق الأهالي بسيل 2016 برأس غارب؛ لكون المواطنين قاموا بالبناء المخالف على مخر السيل برأس غارب، وبعدها قالوا فين الحكومة.