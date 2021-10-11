وزير الري عن إزالة التعديات: هدفنا إيصال رسالة واضحة للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك دعم قوي من الدولة ماليًا وسياسيًا، موضحًا أن التعديات على المجاري المائية كانت مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أننا نتعامل حاليًا مع تراكمات 50 سنة ماضية.





وأضاف "عبد العاطي"، خلال حوار مفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين والصحفيين، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الدولة منهجها المواجهة في التعامل مع كافة المشكلات مهما كانت صعبة، ولابد من وجود آليات ردع، موضحًا أن الهدف من إزالة التعديات إيصال رسالة واضحة لجميع المواطنين بأن الدولة قوية بتطبيق القانون وهناك سيادة للقانون.



