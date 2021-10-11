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مفاجأة.. تعرف على المرشح الأقوى للحصول على الكرة الذهبية " ليس ميسي "

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:30 م
ميسي
ميسي
محمد أيمن
كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في اللاعب الأقرب للحصول على جائزة الكرة الذهبية.

بنزيما يقترب من الحصول على الكرة الذهبية 

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الجميع كان يتوقع أن يصل الثلاثي ليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفسكي وجورجينيو إلى القائمة النهائية.

قبل أن ينجح بنزيما في القيام بريمونتادا تمثلت في قياده منتخب بلاده إلى الوصول لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد ان سجل هدف وصنع آخر أمام بلجيكا في الدور نصف النهائي وسجل هدف التعادل الذي قاد الديكة لقلب الطاولة على المنتخب الاسباني في المباراة النهائية.

وباتت الأصوات منادية خلال الساعات الماضية بضرورة حصول بنزيما على الكرة الذهبية وذلك نظير العطاء الكبير الذي قدمه رفقة منتخب بلاده وناديه ريال مدريد.

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري الأمم الأوروبية ميسي دوري الأمم الاوروبية بنزيما

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