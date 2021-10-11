لتقاعسه في العمل.. إحالة معلم للتحقيق بالفيوم



قرر الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، إحالة معلم التربية الرياضية بمدرسة الشهيدة جاسمين، للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل أثناء حصة التربية الرياضية.



تفقد اليوم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.



وشهدت محافظة الفيوم، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021م، انتظام كافة المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد2021ــ 2022م، وقام وكيل الوزارة بجولاته لليوم الثانى على التوالى بالمدارس، حيث شملت الجولة متابعة عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم، ومنها مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي بشرق الفيوم، ومدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بغرب الفيوم.

