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عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:40 م
صلاح
صلاح
محمد أيمن
قرر المنتخب المصري إتخاذ إجراء جديد تجاه الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قبل ساعات على موقعة ليبيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

تعيين حارس شخصي لصلاح

وقالت الصحف الليبية أن وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع اللجنة المكلفة بإدارة إتحاد الكرة قررت تعيين حارس شخصي لمحمد صلاح في رحلة بنغازي.

في الوقت الذي تلاحظ فيه وجود الحارس الشخصي مع صلاح في جميع الأماكن التي يذهب إليها بناء على توصيات من إدارة الأمن في فريق نادي ليفربول لتوفير الحماية الكاملة للاعبهم.

وتأتي تلك الإجراءات بسبب ما حدث من تجاوزات تجاه صلاح بواسطة الجماهير خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي والتي واجه فيها الفراعنة جزر القمر وشهدت تدافع المحبين تجاه اللاعب لإلتقاط الصور التذكارية.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ليبيا صلاح

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