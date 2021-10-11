كل ما تريد معرفته عن منخفض السودان الذي يضرب مصر قريبا

يضرب مصر خلال الساعات المقبلة، منخفض سوداني يؤثر بشكل كبير على حالة الطقس بالبلاد سواء على مستوى سقوط الأمطار أو درجات الحرارة.



بداية تأثير منخفض السودان

أفاد الخبراء أن خرائط المركز الأوربي توضح سيطرة كتلة هوائية مرتفعة في درجة حرارتها خاصة وسط وجنوب الصعيد فترة منتصف الأسبوع وكما ينشط منخفض السودان السطحي غدًا الثلاثاء 12 أكتوبر.



وأضاف الخبراء أن أسباب ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى نشاط منخفض السودان السطحي مع رطوبة مدارية والتي ينتج عنها ظهور السحب الركامية على مناطق متفرقة من البلاد وخاصة الصعيد وسيناء قد يتخللها سحب رعدية خاصة سيناء وأجزاء من شمال ووسط الصعيد قد تشمل القاهرة أيضًا.



إلى أي مدى يصل المنخفض؟

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يمتد منخفض السودان شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.



وأضافت الهيئة أنه ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة وسيكون الارتفاع في درجات الحرارة ملحوظًا في وسط وشمال الصعيد ومدن الدلتا والقاهرة ويبلغ معدل الارتفاع من درجة إلى درجتين فقط.



تأثيرات منخفض السودان

كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منه بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.



كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يكون بين متر إلى 1.75 مترا، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 مترا بالبحر الأحمر.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحا حتى 2 ظهرا.