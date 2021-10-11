ثبت الآن || تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم الأثنين





يخرج المنتخب الوطني المصري اليوم الأثنين لمواجهة المنتخب الليبي في بنغازي لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





مباراة مصر ضد ليبيا





تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +gmt.





في الوقت الذي تُنقل فيه عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها المعلق الكبير احمد شوبير عبر القناة الصوتية الثانية والكابتن حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى.





ويمكن الحصول على تردد القناة على النحو التالي :-



