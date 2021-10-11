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ثبت الآن || تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم الأثنين

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

يخرج المنتخب الوطني المصري اليوم الأثنين لمواجهة المنتخب الليبي في بنغازي لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

مباراة مصر ضد ليبيا 

تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +gmt.

في الوقت الذي تُنقل فيه عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها المعلق الكبير احمد شوبير عبر القناة الصوتية الثانية والكابتن حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى.

ويمكن الحصول على تردد القناة على النحو التالي :-

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6

الكلمات المفتاحية

مصر ضد ليبيا مصر اون تايم سبورت

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