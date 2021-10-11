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وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:49 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم
الفيوم : ريهام على
تفقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأثنين 11 أكتوبر 2021م، انتظام كافة المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد20212022م، وقام وكيل الوزارة بجولاته لليوم الثانى على التوالى بالمدارس، حيث شملت الجولة متابعة عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم، ومنها مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي بشرق الفيوم، ومدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بغرب الفيوم.

تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيدة جاسمين، ونبه مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد وفق تعليمات وزارة الصحة، وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب، مع ضرورة إجراء المسح الحرارى لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية.

تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائي، كما تفقد حجرات الأنشطة ومكتبة المدرسة أثناء حصة المكتبة لطلاب الصف الثاني الإعدادي، حيث ناقش الدكتور أكرم الطلاب فى أهمية القراءة واللغة العربية، وقام بتحفيز الطلاب نحو قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب بالمكتبة، كما أن قراءة عدد من الكتب يجعل الطالب مثقفًا ويزيد الطالب من المعلومات العامة بمختلف المجالات.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بغرب الفيوم، وتفقد الفصول الدراسية، وحجرات النشاط، ونبه مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة وجود الكاشف الحراري على باب المدرسة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل الدخول للمدرسة.
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي شرق وغرب (صور)

الكلمات المفتاحية

وكيل تعليم الفيوم بداية العام الدراسي الجديد أكتوبر 2021

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