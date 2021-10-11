موعد مباراة مصر وليبيا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة مصر وليبيا ، حقق المنتخب المصري فوزا غاليا على نظيره الليبي، في الجولة الثالثة، التي أقيمة مساء الجمعة الماضي، بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش لاعب شتوتجارت.





مباراة مصر وليبيا





وتستضيف بني غازي اليوم مباراة مصر وليبيا في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والي يأمل فيها الصريون تحقيق فوز يضمن صدارة المجموعة.





مباراة مصر وليبيا الماضية





وأقيمت مباراة مصر وليبيا الماضية على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، حيث تفوق فيها المنتخب المصري نتيجة وأداءً بهدف دون رد ليتصدر مجموعته الثاثلة.





موعد مباراة مصر وليبيا





وتنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين الموافق الـ11 من أكتوبر 2021، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب بني غازي.





إذاعة مباراة مصر وليبيا





وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناته على يوتيوب، كما سيتم نقلها عبر بعض القنوات المصرية والليبية، مثل أون تايم سبورت.





تفاصيل مباراة مصر وليبيا





ويدخل كيروش ولاعبو المنتخب الوطني مباراة مصر وليبيا متصدرين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بينما توقف رصيد منتخب ليبيا عند النقطة الـ6.





تشكيل مباراة مصر وليبيا





ومن المتوقع أن يخوض كيروش مباراة مصر وليبيا بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أكرم توفيق، والنش وفتوح وفي الوسط طارق حامد والنني والسولية، وصلاح ومصطفى محمد ورموش في الخط الهجومي.



