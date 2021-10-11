قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إقتراب موسيماني من الرحيل عن تدريب النادي الأهلي.





موسيماني يقترب من الرحيل عن النادي الاهلي





وقالت بعض الصحف الصادرة من جنوب إفريقيا أن وكيله أعمال موسيماني وزوجته في سعي مستمر من أجل الوصول إلى صيغة التعاقد لتقديمها أمام إدارة النادي الأهلي.





في الوقت الذي يسعى فيه الجنوب أفريقي إلى وضع شرط جزائي يسمح برحيله في الوقت الذي يريده وهو الأمر الذي تم رفضه من جانب الكابتن محمود الخطيب.





ومن المُنتظر أن تحسم الجلسة القادمة عقب إنتهاء الفريق من مواجهة الحرس الوطني في دوري ابطال أفريقيا ما إذا كان المدير الفني للقلعة الحمراء سيستمر في منصبة ويوقع على عقد جديد أم سيرحل.