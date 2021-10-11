السعودية تقترب من ملامسة مقعد المونديال عبر بوابة الصين





يسعى المنتخب السعودي حينما يواجه المنتخب الصيني يوم غدًا الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022 إلى تحقيق أكثر من هدف.





مباراة السعودية والصين تحمل بين طياتها أهداف عديدة





النقاط الثلاثة تعد الهدف الأساسي للأخضر والذي سيرفع وقتها رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر ويتم منها العلامة الكاملة بعد أربعة جولات.





في الوقت الذي سيكون فيه على الأخضر تحقيق الفوز على التنين الصيني والذي لم يسبق وأن هزمة في تصفيات المونديال.





حيث سبق وأن إلتقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم خمسة مرات حسمها المنتخب الصيني لصالحه في جميهم بإستثناء لقاء وحيد إنتهى بالتعادل.