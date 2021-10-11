Advertisements

التحالف العربي: نفذنا 33 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي بمأرب

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:57 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات

نفذ التحالف العربي، 33 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي بمديرية العبدية بمأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.  

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

                          

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.


الكلمات المفتاحية

مأرب اليمن التحالف العربي

أخبار تهمك

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 7 ساعات

‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

منذ 34 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ ساعة

ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة

منذ 34 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022

منذ 34 دقيقة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية تمتد للقاهرة والجيزة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين

تصريح جديد شديد اللهجة من وزير الري عن السد الإثيوبي (فيديو)

منذ 41 دقيقة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

الإمارات تدين محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة تابعة للحوثيين في الأجواء اليمنية

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه المدنيين

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف منطقة خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة

التحالف العربي: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في هجوم حوثي على مطار أبها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

03:03 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements