إجراءات أمريكية للمواكبة الحد الأدنى العالمي للضريبة





قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس، إنها تتوقع أن يتخذ الكونجرس إجراء قريبا كي تتماشى الولايات المتحدة مع الحد الأدنى العالمي للضريبة الذي اتفق عليه الأسبوع الماضي من جانب 136 دولة.





ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، قالت يلين في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية: "أنا واثقة بأن ما يجب علينا فعله للتوافق مع الضريبة الدنيا والامتثال لها سيكون متضمنا في حزمة التسوية"، في إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق الذي يعده الديمقراطيون.





وكان إصلاح بشأن كيفية فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات قد خطا خطوة كبيرة للأمام يوم الجمعة الماضي في محادثات استضافتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووافقت الدول على تطبيق حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات يبلغ 15 في المائة.





وعبرت يلين أيضا عن ثقتها بأن الديمقراطيين سيتوصلون لاتفاق بشأن محتوى وحجم حزمة الانفاق بعيدة الأمد. ويرفض معتدلون في الحزب الديمقراطي الرقم الرئيسي للحزمة الذي اقترحه الرئيس جو بايدن ويبلغ 3.5 تريليون دولار.





وقال كريس كونز السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، ببرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه يتوقع أن يتم خفض الرقم إلى نحو تريليوني دولار.





وجرت الموافقة أخيرا على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 في المائة كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا والمجر إلى الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ للفرص.





ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.





والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربعة أعوام، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة كوفيد - 19 حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.





وبحسب "رويترز"، قال بايدن في بيان: "لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي إلى تكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب وباقي العالم".





وقال بايدن الذي ساند الفكرة بقوة "على مدى عقود، دفع العمال الأمريكيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج".





ومضى قائلا "هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأمريكيين فحسب، بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك".



