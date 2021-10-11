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بشرى سارة لليوفي قبل مواجهة روما في الكالتشيو

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بشرى سارة خلال الساعات الماضية قبل مواجهة روما الأسبوع القادم لحساب مباريات الجولة الثامنة من الكالتشيو.

يوفنتوس يستعيد خدمات ديبالا

وقالت موقع " سبورت إيطاليا " أن السيدة العجوز تقترب من إستعادة خدمات قائد الفريق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا والذي تعافى من الإصابة وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

في الوقت الذي أشارت فيه أيضًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا بات تحت تصرف أليجيري ومتاح للمشاركة في المباريات القادمة.

يُذكر أن ديبالا كان قد تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الايسر أمام فريق نادي سامبدوريا وغادر في الشوط الأول عقب إحرازه هدف التقدم.

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يوفنتوس ضد روما يوفنتوس روما

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