بالصور.. كنزي عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها

شاركت كنزي، ابنة الفنان الكبير عمرو دياب صور لها تجمعها مع والدها،تحتفل من خلالها بعيد ميلاده،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "كنزي" على الصور قائلة:" عيد ميلاد سعي يا بابي.. بحبك ".



وفي سياق آخر، اعتادت كنزي، ابنة الهضبة عمرو دياب على مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد في حياتها، وبأحدث جلسات تصوير لها وتثير الجدل دائما عبر "إنستجرام".



