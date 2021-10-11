Advertisements

لويس إنريكي: لا أشعر بالندم بعد الخسارة أمام فرنسا في النهائي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:00 م
انريكي
انريكي
وكالات
اعترف المدرب لويس إنريكي بأن أداء إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم زاد من صعوبة اختياره التشكيلة الأساسية، وأن المنتخب أنهى البطولة بدون ندم بعد الخسارة أمام فرنسا في النهائي يوم الأحد.

وفرطت إسبانيا، التي فازت على إيطاليا بطلة أوروبا في الدور قبل النهائي، في تقدمها لتخسر 2-1 أمام بطلة العالم في ميلان.

وأبلغ مدرب إسبانيا مؤتمرا صحافيا: فزنا على بطلة أوروبا وكنا قريبين من الفوز على بطلة العالم لذا فهذا جيد من أجل اللاعبين والفريق، وفي كل مرة تزيد صعوبة اختيار التشكيلة الأساسية وهذا أمر جيد لنا. من المهم ألا يغير الفريق أسلوبه ورغبته في الفوز.

ومنح ميكل أويارزابال التقدم لإسبانيا في الدقيقة 64 باستاد سان سيرو لكن فرنسا أدركت التعادل بعد دقيقتين عبر كريم بنزيمة، وحسم كيليان مبابي فوز فرنسا في الدقيقة 80 بهدف مثير للجدل.

وقال لويس إنريكي: لم نفتقر لشيء وكان من المؤلم اهتزاز شباكنا بعد لحظات تقدمنا لأن فرنسا كانت في أسوأ حالاتها، ما الذي نفتقره؟ لا شيء على الإطلاق. يجب علينا الحفاظ على ثقتنا في الشهور المقبلة والتركيز على ما نفعله

واحتج لاعبو إسبانيا ضد هدف مبابي الذي احتسبه الحكم بعد لمس إيريك غارسيا مدافع إسبانيا الكرة لتصل إلى مهاجم فرنسا الذي كان في موقف تسلل.

وأضاف لويس إنريكي: لا أريد قول أي شيء، لست معتادا على الحديث عن الحكام وأركز على ما نفعله، أود الحديث لكني لن أتدخل في المباراة. أنا مدرب منذ أكثر من عشرة أعوام ولم أتحدث بسوء عن الحكام مطلقا، أركز على تقديم فريقي أفضل ما لديه وتقبل الفوز والخسارة.

الكلمات المفتاحية

لويس إنريكي فرنسا في النهائي دوري الأمم الاوروبية الخسارة أمام فرنسا في النهائي

أخبار تهمك

أمطار رعدية تمتد للقاهرة والجيزة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

منذ ساعة

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ أقل من نصف ساعة

‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

منذ 34 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ ساعة

يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022

منذ 34 دقيقة

ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة

منذ 34 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد شديد اللهجة من وزير الري عن السد الإثيوبي (فيديو)

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

إسبانيا تهزم سويسرا بهدف «أويارزابال » في دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا تتفوق على سويسرا قبل مواجهتهما في ربع نهائي اليورو

لويس إنريكي يعلن قائمة منتخب إسبانيا لفترة التوقف الدولي

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا

5 مشاهد تلخص مواجهة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

03:03 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

06:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements