تيم حسن يروج لمسلسله "الهيبة" الجزء الأخير

نشر النجم تيم حسن صورة البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الهيبة" الموسم الأخير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "حسن" على الصورة قائلًا:" أنتظرونا، الهيبة جبل، على شاهد، mbc1".





يذكر أن يشارك الفنان تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف في بطولة هذا الجزء، النجم السوري عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي.