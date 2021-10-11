شاهد.. أكرم حسني يهنئ الهضبة بعيد ميلاده

نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له برفقة الهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "حسني" على الصورة قائلًا:" كل سنة وأنت طيب يا هضبة".



يذكر أن تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.