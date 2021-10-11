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حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:46 م
حملات لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
حملات لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 91 محلا مخالفا، و19 مقهى، والتحفظ على 1217 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1552 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية، تقدر بـ314 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاونو المحافظ، والجهات المعنية.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس، وتطهير وتعقيم المدارس، والاستمرار فى أعمال التجميل حول المدارس.

وفى هذا الصدد، شن حى شرق، برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لزيادة معدلات أعمال النظافة والتجميل أمام المدارس، حيث تم رفع المخلفات أمام كلية التربية النوعية ومدرسة كليوباترا ومدرسة خالد أبوإسماعيل بكليوباترا ومدرسة جمال حمدان بشارع العشرين ومجمع مدارس العوايد وجميع المدارس بنطاق الحى.

وواصل حى المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أعمال رفع المخلفات والقمامة أمام وحول المدارس بنطاق الحى، مع تفريغ صناديق المخلفات من داخل المدارس، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.
حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)
حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإسكندرية (صور)

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