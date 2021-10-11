رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)

التقى اليوم الاثنين، اللواء حسن عبدالغنى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الجديد، بمقر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، برؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة، لبحث آليات تنفيذ الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة "حياه كريمة".



وقال اللواء حسن عبدالغنى، إن أولويات الشركه ومحور أهتمامها النابعه من رؤيتها ورسالتها وهدفها هو خدمة المواطن والحفاظ على المنتج وسرعه إنجاز الأعمال المرتبطة بحياة المواطن وحل كافة البلاغات الواردة عن طريق الخط الساخن 125 بجانب الاستقرار والحفاظ على مستوي الخدمة المقدمه للمواطن والحفاظ على البنية الأساسية للشركة والمعاونة على المهمة المحددة.



وأضاف أن تطبيق كافة إجراءات السلامه والصحه المهنيه والالتزام بالزى الخاص بالشركة ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على العامل من خلال تأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب وملائم للعاملين حتى يتم توفير خدمه على أعلى مستوى تناسب تطلعات كافة المواطنين.



كما وجه رئيس الشركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة بضرورة تحفيز العاملين المتميزين فى أداء مهامهم من خلال تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى المواطنين خاصة القراء والمحصلين والعاملين فى مجال قطاع الصيانه سواء مياه شرب أو صرف صحى، حيث يتم اختيار كل عامل متميز من كل فرع وسيتم تكريمة وتحفيزه حتى يكون هناك روح للتنافس بين الجميع مما يخدم أهداف الشركة ورسالتها وكسب رضا المواطنين وثقتهم وتأييدهم.

