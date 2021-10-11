Advertisements

رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:46 م
رئيس مياه الفيوم يلتقى رؤساء القطاعات ومديرى العموم
رئيس مياه الفيوم يلتقى رؤساء القطاعات ومديرى العموم
الفيوم : ريهام على
التقى اليوم الاثنين، اللواء حسن عبدالغنى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الجديد، بمقر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، برؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة، لبحث آليات تنفيذ الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة "حياه كريمة".

وقال اللواء حسن عبدالغنى، إن أولويات الشركه ومحور أهتمامها النابعه من رؤيتها ورسالتها وهدفها هو خدمة المواطن والحفاظ على المنتج وسرعه إنجاز الأعمال المرتبطة بحياة المواطن وحل كافة البلاغات الواردة عن طريق الخط الساخن 125 بجانب الاستقرار والحفاظ على مستوي الخدمة المقدمه للمواطن والحفاظ على البنية الأساسية للشركة والمعاونة على المهمة المحددة.

وأضاف أن تطبيق كافة إجراءات السلامه والصحه المهنيه والالتزام بالزى الخاص بالشركة ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على العامل من خلال تأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب وملائم للعاملين حتى يتم توفير خدمه على أعلى مستوى تناسب تطلعات كافة المواطنين.

كما وجه رئيس الشركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة بضرورة تحفيز العاملين المتميزين فى أداء مهامهم من خلال تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى المواطنين خاصة القراء والمحصلين والعاملين فى مجال قطاع الصيانه سواء مياه شرب أو صرف صحى، حيث يتم اختيار كل عامل متميز من كل فرع وسيتم تكريمة وتحفيزه حتى يكون هناك روح للتنافس بين الجميع مما يخدم أهداف الشركة ورسالتها وكسب رضا المواطنين وثقتهم وتأييدهم.
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)
رئيس شركة المياه بالفيوم الجديد يلتقي رؤساء القطاعات ومديري العموم (صور)

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم شركة المياه بالفيوم الفيوم اخبار مصر

أخبار تهمك

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ 38 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ يوم

‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

منذ ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ ساعة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"مياه الفيوم" تكرم 27 عاملا محالين للمعاش وأسر المتوفيين (صور)

رئيس "مياه الفيوم": خطوط المياه خط أحمر والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه بغلق المحابس (صور)

مياه الفيوم.. "عقد ٤٩ لقاءً لخدمة المواطنين وتلقى ٨٨٨ شكوى متنوعة"

مياه الفيوم" تبحث ١٠ شكاوى بلقاء خدمة المواطنين (صور)

دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بمياه الشرب بالفيوم

مياه الفيوم تكرم العامل المثالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements