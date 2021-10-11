Advertisements

الكشف عن تفاصيل تمديد عقد علي معلول مع الأهلي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:00 م
علي معلول
علي معلول
على خلاف

توصل مسؤولو النادي الأهلي لصيغة اتفاق مع النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بشأن تمديد عقده مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

 

عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

 

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء توصلوا لاتفاق نهائي مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لتجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده بحيث ينتهي عقده الجديد في موسم 2024.

 

وأوضح المصدر أن علي معلول سيوقع على العقود بشكل رسمي فور عودته من معسكر منتخب تونس بعدما وافق اللاعب  على تمديد عقده لمدة موسمين مع الأهلي.

 

وأكمل المصدر أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيحصل على 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد متابعا أن اللاعب رفض عرض الدحيل القطري والذي عرض مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل البقاء مع القلعة الحمراء.

 

و يعد علي معلول الظهير الدولي التونسي من أحد العناصر في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

كورة علي معلول رياضة الفجر الاهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ أقل من ساعتين

‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

منذ ساعتين

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ ساعة

يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022

منذ ساعتين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ 39 دقيقة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد علي معلول

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

الكشف عن تطورات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

تفاصيل عقد معلول الجديد مع الأهلي

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements