الكشف عن تفاصيل تمديد عقد علي معلول مع الأهلي

توصل مسؤولو النادي الأهلي لصيغة اتفاق مع النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بشأن تمديد عقده مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء توصلوا لاتفاق نهائي مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لتجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده بحيث ينتهي عقده الجديد في موسم 2024.

وأوضح المصدر أن علي معلول سيوقع على العقود بشكل رسمي فور عودته من معسكر منتخب تونس بعدما وافق اللاعب على تمديد عقده لمدة موسمين مع الأهلي.

وأكمل المصدر أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيحصل على 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد متابعا أن اللاعب رفض عرض الدحيل القطري والذي عرض مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل البقاء مع القلعة الحمراء.

و يعد علي معلول الظهير الدولي التونسي من أحد العناصر في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفترات الأخيرة.