رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج، وناقش الطرفان سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.



ورحب المستشار عبد الرازق، بالوفد البرلماني الكوري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا، معربًا عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيدًا من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحى.



من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني، مشيداَ بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، ومعرباَ عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وفى نهاية اللقاء، قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإهداء درع مجلس الشيوخ، لرئيس البرلمان الكورى تكريمًا له، معربًا عن تطلعه فى المزيد من هذه الزيارات البناءة، كما قام رئيس البرلمان الكورى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له.



حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية، والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.



