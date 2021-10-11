Advertisements

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:49 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
دينا عبد الستار
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج، وناقش الطرفان سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

ورحب المستشار عبد الرازق، بالوفد البرلماني الكوري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا، معربًا عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيدًا من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحى.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني، مشيداَ بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، ومعرباَ عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى نهاية اللقاء، قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإهداء درع مجلس الشيوخ، لرئيس البرلمان الكورى تكريمًا له، معربًا عن تطلعه فى المزيد من هذه الزيارات البناءة، كما قام رئيس البرلمان الكورى بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرا له.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية، والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

الكلمات المفتاحية

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن مفاوضات الأهلي مع موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

‎تعرف على أرقام مدرب برشلونة المنتظر خلفا لكومان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

بسبب أولياء الأمور.. وزير التعليم يكشف عن إجراء جديد في المدارس

منذ حوالي 21 ساعة

يعود للأذهاب بعد غياب.. تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات مونديال 2022

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يحسم تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: المستشار عبد الوهاب عبد لرازق رئيسا لمجلس الشيوخ.. وأبو شقة وكيلاً‎

تعاون وتنسيق.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الأولى لمجلس الشيوخ

شاهد.. تفاصيل الانتهاء من مسودة لائحة مجلس الشيوخ

أمين عام الشيوخ: الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس قبل منتصف الشهر المقبل (فيديو)

لجنة إعداد اللائحة تضيف عبارة مجلس الشيوخ "نيابي" يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية

رئيس مجلس "الشيوخ" يلتقى سفير جورجيا بالقاهرة.. ويؤكد عمق العلاقة بين البلدين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements