وزيرة البيئة: فترة رئاسة مصر للمؤتمر البيئي هي الأطول

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على نجاح مصر خلال رئاستها للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى التى تعد الأطول على مستوى الاتفاقية فى مواجهة كافة التحديات التى فرضتها الظروف العالمية المتمثلة فى انتشار فيروس كورونا المستجد هو ما فرض صعوبة التواصل مع دول العالم عبر الاجتماعات المباشرة وشكل تحدى تمكنت مصر معه من تحقيق العديد من الانجازات التى اشاد بها العالم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة البيئة للإعلان عن تسليم مصر كرئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى رئاسة المؤتمر لدولة الصين COP15 بحضور الدكتور حمدلله زيدان مستشار الوزيرة للتنوع البيولوجي ولفيف من الإعلاميين فى مصر والعالم.



وأضافت فؤاد أن رئاسة مصر للمؤتمر امتدت لفترة 3سنوات وهى الأطول فى تاريخ الاتفاقية حققت فيها العديد من الإنجازات على كافة المستويات المحلية والعالمية بالإضافة إلى تمكنها من وضع القضايا الأفريقية على أجندة العالم كأحد أهم الأولويات المصرية.

