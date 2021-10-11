بشرى افتتاح عيادة مضخة الأنسولين بمستشفى أطفال عين شمس (صور)

افتتح اليوم الاثنين، كلا من الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف نائب مدير مستشفيات الجامعية، العيادة التخصصية لمضخة الأنسولين بقسم وحدة السكر للأطفال والمراهقين بمستشفى الأطفال بجامعة عين شمس.





شهد الافتتاح الدكتورة منى الجنزوري رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة إيمان منير رئيس وحدة السكر والغدد الصماء والدكتورة ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال، والدكتورة منى سالم مؤسس وحدة السكر، والدكتورة صافيناز الحبشي.





كما حضر الافتتاح الدكتورة راندا مطر، والدكتور محمد أبو الإسراء، والدكتورة عبير عبد المقصود، والدكتورة نانسي البربري، والدكتورة ياسمين إبراهيم الحناوي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.





أوضحت الدكتورة إيمان منير، أن عيادة السكر تم انشائها عام 1979 وتقدم خدماتها لما يزيد عن 10000 من الاطفال والمراهقين سنويا من المصابين بمرض السكر.





وأضافت أن أعداد المصابين بهذا المرض في تزايد مستمر ويمكن أن نطلق عليه مرض العصر ويؤثر على انتاجية أطفال اليوم وشباب المستقبل ويكلف الدولة مليارات الجنيهات لعلاجها، لذلك تحرص مستشفيات الجامعة على تقديم أعلى جودة من الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات العالميه وهي مضخة الانسولين مع برنامج تدريب شامل للطفل السكري والقائمين على رعايته.