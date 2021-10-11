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برلمانية: وجود تكليف لكلية صيدلة يجعلها أولى الاختيارات لطلبة الثانوية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:53 م
النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
إيمان أسامة
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار وزارة الصحة بتكليف باقي دفعة خريجين صيدلة 2019 من خلال فتح باب تسجيل الرغبات للخريجين من دفعتي 2018\2019، مؤكدة أنها خطوة جيدة ولكن لا نريد تكرار هذه المشكلة مع الدفعات التالية ونتمني من الوزارة أن تدرك أخطاء هاتين الدفعتين.

وقالت"سعيد" في تصريح لبوابة "الفجر"، إن إنهاء هذه الأزمة أرقت خريجي صيدلة لسنوات وتهدئة لأوضاع افتعلتها الوزارة بسبب تجزئة الخريجين وعدم المساواة بينهم ولكن بالنهاية أعطت الوزيرة كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أنها ترجو من الوزارة توضيح صريح لخريجي السنوات التالية بشأن التكليف واتخاذ موقف صريح لطلاب الثانوية راغبي الالتحاق بكليات الصيدلة.

وأضافت عضو صحة النواب، أن وجود التكليف لهذه الكلية يجعلها أولي الاختيارات لطلبة الثانوية العامة أما الموقف المبهم غير الواضح يجعلنا في صدد مُشكلات كثيرة من هذا النوع والتى أرهقت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزارة أيضًا لفترة طويلة.

الكلمات المفتاحية

كلية صيدلة تكليف النائبة إيرين سعيد

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