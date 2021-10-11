عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

كشف مصدر مطّلع داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن القلعة الحمراء خلال الأيام القادمة.





الأهلي: موسيماني لن يرحل قبل أكتوبر 2022





ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، ما تردّد حول رحيل موسيماني عن الأهلي في الأيام المقبلة، مؤكدا أنّ المدرب الجنوب أفريقي مستمر مع المارد الأحمر حتى مطلع أكتوبر 2022 وفقا لعقده الجاري.





وأضاف، أن الأهلي في طريق لتجديد عقد موسيماني بناء على رغبة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة بعد تشاورات مع أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وسيتم حسم كافّة الأمور في جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وزوجة المدرب الجنوب أفريقي والتى تتولى إدارة أعماله خلالا الأيام المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



