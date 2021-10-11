تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم بايونيرز برزبرتيز للتنمية العمرانية الأكثر إنخفاضاً بنسبة 18.05%، ليغلق عند 3.27 جنيه للسهم، يليه سهم النيل للأدوية بنسبة تراجع بلغت 5.85 % ليغلق عند 30.12 جنيه ثم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.01 % ليغلق عند 36.96 جنيه للسهم.





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الغربية الاسلامية للتنمية بانخفاض 4.88% ليغلق عند 18.13 جنيه، وأخيرًا سهم شركة النصر للاعمال المدنية بارتفاع 4.5% ليغلق عند 27.89 جنيه.







