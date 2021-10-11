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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 04:59 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم بايونيرز برزبرتيز للتنمية العمرانية الأكثر إنخفاضاً بنسبة 18.05%، ليغلق عند 3.27 جنيه للسهم، يليه سهم النيل للأدوية بنسبة تراجع بلغت 5.85 % ليغلق عند 30.12 جنيه ثم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.01 % ليغلق عند 36.96 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الغربية الاسلامية للتنمية بانخفاض 4.88% ليغلق عند 18.13 جنيه، وأخيرًا سهم شركة النصر للاعمال المدنية بارتفاع 4.5% ليغلق عند 27.89 جنيه.
وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 704.496 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10714 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2288 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13031 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4185 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة.