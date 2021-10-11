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الأهلي يُقرر منح حسن حمدي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد "القلادة الذهبية"

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:01 م
حسن حمدي وحسن مصطفى
حسن حمدي وحسن مصطفى
علي نبوي

 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية» تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .


كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.


وقرر المجلس إقامة حفل تكريم للرمزين الكبيرين بدار الأوبرا يوم 20 من الشهر الجاري.

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حسن حمدي القلادة الذهبية الاهلي أخبار الاهلي

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